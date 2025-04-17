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В Петербурге открылась Высшая партийная школа «Единой России»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
«Это обучение станет отправной точкой для нового поколения талантливых политиков»: в Петербурге открыли Высшую партийную школу «Единой России»

В Красногвардейском районе, в молодежном центре «Квадрат», состоялось открытие Высшей партийной школы «Единой России» – масштабной образовательной инициативы, нацеленной на всестороннее повышение квалификации активистов партии, муниципальных депутатов и лидеров первичных ячеек.

Данный проект призван усилить кадровый потенциал партии, внедрить унифицированные стандарты работы на местах и повысить эффективность взаимодействия с горожанами. Он сочетает проверенные временем методы партийной подготовки с современными образовательными технологиями, создавая уникальную платформу для обмена опытом и профессиональной дискуссии.

На церемонии открытия присутствовали председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Бельский, депутаты городского парламента Александр Кущак и Антон Соловьев, глава петербургского исполкома «Единой России» Александр Серавин, представители петербургского отделения партии и коллеги из других регионов России.

Александр Бельский подчеркнул особую актуальность проекта в Год муниципального депутата, объявленного председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым на XXII Съезде партии в декабре прошлого года.

"В ходе обучения участники углубят свои знания о концепции и ключевых проектах «Единой России», изучат правовые аспекты деятельности депутатов, будут анализировать практические ситуации, связанные с обращениями граждан, и многое другое.
Уверен, что школа в Красногвардейском районе станет стартовой площадкой для нового поколения талантливых политиков – увлеченных, патриотичных и деятельных людей, желающих быть частью нашего союза единомышленников и напрямую связывающих себя с Россией, ее ценностями, планами и задачами", - сказал лидер петербургских единороссов, пожелав участникам плодотворной учебы и отличных результатов.

Обучение будет организовано во всех 18 районах Санкт-Петербурга, что позволит охватить максимальное количество активных членов партии и представителей местной власти. В Красногвардейском районе двухдневные лекции посетят 250 человек, разделенных на два потока. По завершении курса участники получат сертификаты.

Курс включает четыре ключевых модуля, разработанных с учетом актуальных задач партии и запросов муниципальных депутатов

  • «Миссия партийной деятельности», - участники узнают о стратегических целях партии, ключевых проектах и роли местных отделений в их реализации.
  • «Полномочия муниципальных депутатов: от теории к практике», -юридические аспекты работы депутатов, разбор типовых ситуаций и алгоритмы взаимодействия с органами власти.
  • «От жалобы к решению: работа с обращениями граждан» - практические кейсы по работе с обращениями жителей, методы коммуникации и повышение доверия к местной власти.
  • «Тренды & политика: от партийной идеи до виральности» - современные инструменты продвижения в соцсетях, создание контента и управление репутацией.

Высшая партийная школа – это комплекс образовательно-просветительских мероприятий партии «Единая Россия», направленный на обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников, членов и сторонников партии, а также граждан, разделяющих основополагающие ценности «Единой России». Весь комплекс обучения построен на прикладной модели и носит практический характер.

Источник: Единая Россия
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