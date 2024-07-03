«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО

Участники спецоперации получат поддержку «Единой России» по линии Центрального исполкома и Высшей партийной школы, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

«О необходимости поддержки таких кандидатов несколько раз говорил Президент. В обществе они пользуются заслуженным уважением. Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что одна из задач «Единой России» - работать не только с теми бойцами, которые примут участие в выборах.

«Это у нас костяк, но на самом деле таких людей гораздо больше. Они есть в регионах, муниципалитетах. С каждым нужно внимательно работать. Так, чтобы те, кто приходит с фронта, могли адаптироваться к текущей жизни. И, в то же время, чтобы их управленческие навыки можно было применить на гражданке», - сказал Председатель партии.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что многие победители предварительного голосования партии из числа участников СВО и новичков в политике уже прошли очное обучение на базе Высшей партийной школы.

«В прошлом году многие участники СВО стали депутатами различного уровня. В этом году мы ввели специальное правило, что они получают дополнительно 25% от числа голосов (на предварительном голосовании – прим.). У нас есть победители процедуры - Герои России. В ходе ЕДГ-2024 будем и дальше помогать им», - сказал Александр Сидякин.

Семь участников СВО на заседании Генсовета получили партбилеты «Единой России».

«У вас начинается новый этап в жизни. Он в чем-то не менее сложный, потому что потребуются и несколько иные навыки. С другой стороны, все, что вы сумели приобрести, включая уважение и доверие товарищей, в новой части вашей жизни обязательно сохранится. Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что все вы, как новые члены Единой России, как и многие ваши боевые товарищи, укрепите нашу партию, наше государство. Желаем вам больших успехов», - заключил Дмитрий Медведев.