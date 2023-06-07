Петербургские единороссы проверяют состояние детских оздоровительных организаций

Депутаты всех уровней, активисты и сторонники «Единой России» в Петербурге во всех районах города проводят мониторинг состояния детских лагерей в период старта детской оздоровительной кампании.

Партийцы инспектируют условия отдыха, проводят мониторинг состояния отремонтированных и вновь возведенных в рамках Народной программы «Единой России» детских лагерей, оценивают итоги подготовительной работы, знакомятся с досугово-образовательными программами загородных оздоровительных центров.

Старт мониторингу был дан 1 июня, в Международный день защиты детей. В Петербурге активисты уже совершили 36 выездов.

Депутаты петербургского парламента Александр Ходосок и Юрий Гладунов посетили две школы в Сестрорецке.

В летнем лагере общеобразовательной школы №435 отдыхают 90 детей, там организована работа трех отрядов для школьников 1-5 классов, для которых проводятся интересные досуговые мероприятия.

«В течение дня ребят ждет вкусное трехразовое питание. Учащимся образовательных учреждений Курортного района в течение каникул не придется сидеть дома, ведь для них запланировано множество увлекательных и, самое главное, полезных мероприятий», - рассказал Александр Ходосок.

На базе сестрорецкой школы №545 в четырех отрядах отдыхают 100 детей. Особенностью этого летнего лагеря является усиленная работа нескольких кружков творческих направлений, а также многих спортивных секций. Как и в других лагерях, ребят в течение дня ждет трехразовое питание.

Единороссы Выборгского района проверили состояние детского городского дневного лагеря «Совёнок», который открыт на базе школы № 104 имени Героя Советского Союза Михаила Харченко. Исполнительный секретарь районного отделения партии Денис Самуйлов вместе с директором лагеря Верой Богдановой осмотрел пищеблок, комнаты для сна и отдыха, развлекательно-досуговые центры, актовый зал.

Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Алёна Аршинова заявила, что в этом году летним отдыхом охватят более 5 миллионов детей в более чем 39 тысячах детских лагерей, что на 1000 больше, чем в прошлом году. Она подчеркнула, что задача повышения доступности детского оздоровительного отдыха закреплена в народной программе «Единой России».