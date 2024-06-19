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Питерец.ру » Культура » Выставка Анатолия Срывкова «Пейзажи России»

Выставка Анатолия Срывкова «Пейзажи России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка работ Анатолия Срывкова

В Ротонде Мариинского дворца состоялось торжественное открытие выставки картин выдающегося петербургского художника Анатолия Срывкова «Пейзажи России». В мероприятии, приуроченном ко Дню России, приняли участие сам живописец, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты и сотрудники аппарата петербургского парламента, искусствовед и художник Владимир Зорин.

– Выставкой «Пейзажи России» мы продолжаем традицию проводить открытые мероприятия в Мариинском дворце. В экспозиции – фактически вся наша страна. Это и бескрайние поля, и леса, и горы. Люди, живущие в Петербурге, в первую очередь видят дворцы. Но, конечно, за пределами северной столицы открывается совершенно другая земля. И сегодняшняя прекрасная выставка это отражает, – отметил Александр Бельский.

Анатолий Срывков с 1983 состоит в Санкт-Петербургском (Ленинградском) Союзе художников России, участвовал во многих городских, областных, республиканских и зарубежных выставках. Работы Анатолия Срывкова находятся в музеях Министерства Культуры РФ и частных собраниях городов России, а также за рубежом.

В ходе мероприятия за активную просветительскую деятельность, вклад в развитие культуры и искусства, творческие успехи Анатолию Срывкову и Владимиру Зорину были вручены благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Источник: ЗАКС
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