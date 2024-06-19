Выставка Анатолия Срывкова «Пейзажи России»

В Ротонде Мариинского дворца состоялось торжественное открытие выставки картин выдающегося петербургского художника Анатолия Срывкова «Пейзажи России». В мероприятии, приуроченном ко Дню России, приняли участие сам живописец, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты и сотрудники аппарата петербургского парламента, искусствовед и художник Владимир Зорин.
Анатолий Срывков с 1983 состоит в Санкт-Петербургском (Ленинградском) Союзе художников России, участвовал во многих городских, областных, республиканских и зарубежных выставках. Работы Анатолия Срывкова находятся в музеях Министерства Культуры РФ и частных собраниях городов России, а также за рубежом.
В ходе мероприятия за активную просветительскую деятельность, вклад в развитие культуры и искусства, творческие успехи Анатолию Срывкову и Владимиру Зорину были вручены благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.