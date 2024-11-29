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Питерец.ру » Политика » Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
За его кандидатуру проголосовали делегаты региональной партийной конференции

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский избран секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия». Голосование по его избранию состоялось в пятницу в ходе XXXIX региональной партийной конференции.

«Решение о вступлении в партию в 2012 году я принимал, опираясь на простое понимание — что из себя представляет «Единая Россия» и что я могу сделать. Мне хотелось многое изменить в городе, в районе, где я живу, в муниципалитете, от которого я выдвигался. Я четко понимал, что это партия единомышленников и партия дела — «ЕР» доказала это и в пандемию, и за время СВО. Брать на себя ответственность, пообещать что-то и выполнить может не каждый, но «Единая Россия» делает. Для людей, укрепления нашего государства, стабильности в городе», — сказал Александр Бельский. 

Он отметил, что намерен трудиться на благо Петербурга, не отделяя работу в городском парламенте от работы в партии. 

«Убежден, что все люди, которые считают себя членами, сторонниками партии, присоединятся. Вместе мы сможем всё», — резюмировал Александр Бельский. 

Ключевыми направлениями работы регионального отделения под его руководством Александр Бельский назвал поддержку участников специальной военной операции и помощь жителям освобожденных территорий, увеличение количества членов партии в городе, развитие партийных проектов.  

Единороссы Северной столицы 29 ноября собрались на конференцию регионального отделения партии. В повестке мероприятия — вопросы о досрочном прекращении полномочий секретаря реготделения и избрании нового руководителя, об обновлении состава регионального политического совета РО «Единой России» и его Президиума. Также на конференции подвели итоги деятельности петербургского отделения партии за 2024 год. 

Источник: Единая Россия
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