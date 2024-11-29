Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский избран секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия». Голосование по его избранию состоялось в пятницу в ходе XXXIX региональной партийной конференции.
Он отметил, что намерен трудиться на благо Петербурга, не отделяя работу в городском парламенте от работы в партии.
Ключевыми направлениями работы регионального отделения под его руководством Александр Бельский назвал поддержку участников специальной военной операции и помощь жителям освобожденных территорий, увеличение количества членов партии в городе, развитие партийных проектов.
Единороссы Северной столицы 29 ноября собрались на конференцию регионального отделения партии. В повестке мероприятия — вопросы о досрочном прекращении полномочий секретаря реготделения и избрании нового руководителя, об обновлении состава регионального политического совета РО «Единой России» и его Президиума. Также на конференции подвели итоги деятельности петербургского отделения партии за 2024 год.