ента новостей

12:46
В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»
10:18
В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу
10:05
Доля без ипотечных сделок в CПб превысила показатель Москвы
09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
09:52
В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль
09:47
В СПб закрыли кальянные
09:38
В Калининском районе поймали подозреваемую в обмане двух пенсионерок  
09:32
На севере Петербурга житель Московской области угрожал ракетницей в ходе дорожного конфликта
09:23
На Ушаковской набережной двое подростков ограбили 8-летнего мальчика
08:50
В ВОЗ оценили поддержку пожилых людей
08:36
Жители СПб создают финансовые «подушки безопасности»
23:37
Александр Соболев стал автором спасительного для «Зенита» гола в матче с «Локомотивом», счёт – 1:1
13:07
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
13:00
Петербургские фигуристы достойно выступили на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»
12:55
В Ленобласти поймали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм
12:48
На проспекте Ветеранов пассажир разбил стекло в троллейбусе
12:08
Дрозденко призвал чиновников эволюционировать
11:48
Депутаты из СПб предложили запретить чиновникам обучать детей за границей
10:15
Инвестиции в курортный проект достигли впечатляющих результатов
09:50
«Победа» возобновляет рейсы в Минск
12:35
На улицах Петербурга появились трамваи и троллейбусы с символикой Великой Победы
12:29
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Ленсовета
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Приморского района
11:08
Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников
10:55
В Петербурге поймали курьера, подозреваемого в обмане пожилого доцента ВУЗа
10:43
В Невксом районе рецидивист ударил ножом подругу
10:40
Грузинская кухня в тренде: увеличилось количество грузинских ресторанов
10:37
В Петербурге поймали представительницу кочевого народа за кражу мобильного телефона
10:08
В СПб бешенства нет!
09:36
В Ленобласти оценили потери от несанкционированных свалок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу

В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
В спортивном комплексе «ФОК Доблести» состоялось торжественное открытие турнира по мини-футболу

В спорткомплексе «ФОК Доблести» дали старт мини-футбольному турниру, организованному питерским отделением партии «Единая Россия». На открытии собрались важные гости: спикер ЗакСа и глава регионального отделения «Единой России» Александр Бельский, президент местной футбольной федерации и член исполкома Российского футбольного союза, а также депутат горпарламента от «Единой России», легендарная спортсменка Любовь Егорова с коллегами Игорем Высоцким и Антоном Рудаковым, и глава петербургского исполкома «Единой России» Александр Серавин.

В течение двух месяцев 20 команд, представляющих районные отделения «Единой России», сторонников партии, "Молодую Гвардию" и региональный исполком, будут сражаться за кубок. Цель турнира – продвижение спорта и здорового образа жизни, что соответствует партийным проектам «Выбор сильных» и «Детский спорт».

Александр Бельский отметил важность поддержки спорта и командного духа, который объединяет футбол и «Единую Россию». По его словам, важна общая работа над развитием города и страны, а победа – не главное. Финальный матч приурочен к 100-летию «Зенита» 25 мая. Бельский пожелал участникам азарта, ярких моментов и здоровья.

Результаты матчей первого игрового дня:

ГРУППА А:

МГЕР - Адмиралтейский 5:0

Выборгский - Невский 6:0

МГЕР - Фрунзенский 6:2

Адмиралтейский - Выборгский 0:9

Невский - Фрунзенский 0:2

МГЕР - Выборгский 4:4

Адмиралтейский - Невский 1:2

Выборгский - Фрунзенский 6:0

МГЕР - Невский 10:1

Адмиралтейский - Фрунзенский 2:5

В плей-офф вышли команды Выборгского района и МГЕР.

ГРУППА Б:

Василеостровский - Калининский 6:0

Кировский - Колпинский 1:5

Василеостровский - Московский 0:0

Калининский - Кировский 2:0

Колпинский - Московский 6:0

Василеостровский - Кировский 4:0

Калининский - Колпинский 0:6

Кировский - Московский 1:1

Василеостровский - Колпинский 1:1

Калининский - Московский 0:5

В плей-офф вышли команды Колпинского и Василеостровского районов.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-11-2024, 13:55
Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
28-02-2023, 13:38
Сторонники «Единой России» в Петербурге проводят серию товарищеских матчей по мини-футболу
11-10-2022, 11:11
В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»
16-03-2023, 16:38
Во Фрунзенском районе активисты «Единой России» провели турнир по стритболу
12-03-2025, 07:28
Бельский побеседовал с гражданами
5-06-2023, 18:21
Сторонники «Единой России» организовали спортивный праздник в Невском районе

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
Наверх