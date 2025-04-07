В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу

В спорткомплексе «ФОК Доблести» дали старт мини-футбольному турниру, организованному питерским отделением партии «Единая Россия». На открытии собрались важные гости: спикер ЗакСа и глава регионального отделения «Единой России» Александр Бельский, президент местной футбольной федерации и член исполкома Российского футбольного союза, а также депутат горпарламента от «Единой России», легендарная спортсменка Любовь Егорова с коллегами Игорем Высоцким и Антоном Рудаковым, и глава петербургского исполкома «Единой России» Александр Серавин.

В течение двух месяцев 20 команд, представляющих районные отделения «Единой России», сторонников партии, "Молодую Гвардию" и региональный исполком, будут сражаться за кубок. Цель турнира – продвижение спорта и здорового образа жизни, что соответствует партийным проектам «Выбор сильных» и «Детский спорт».

Александр Бельский отметил важность поддержки спорта и командного духа, который объединяет футбол и «Единую Россию». По его словам, важна общая работа над развитием города и страны, а победа – не главное. Финальный матч приурочен к 100-летию «Зенита» 25 мая. Бельский пожелал участникам азарта, ярких моментов и здоровья.

Результаты матчей первого игрового дня:

ГРУППА А:

МГЕР - Адмиралтейский 5:0

Выборгский - Невский 6:0

МГЕР - Фрунзенский 6:2

Адмиралтейский - Выборгский 0:9

Невский - Фрунзенский 0:2

МГЕР - Выборгский 4:4

Адмиралтейский - Невский 1:2

Выборгский - Фрунзенский 6:0

МГЕР - Невский 10:1

Адмиралтейский - Фрунзенский 2:5

В плей-офф вышли команды Выборгского района и МГЕР.

ГРУППА Б:

Василеостровский - Калининский 6:0

Кировский - Колпинский 1:5

Василеостровский - Московский 0:0

Калининский - Кировский 2:0

Колпинский - Московский 6:0

Василеостровский - Кировский 4:0

Калининский - Колпинский 0:6

Кировский - Московский 1:1

Василеостровский - Колпинский 1:1

Калининский - Московский 0:5

В плей-офф вышли команды Колпинского и Василеостровского районов.