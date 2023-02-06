Из Петербурга в Мариуполь отправили очередные 6,5 тонн гуманитарного груза

Продукты питания, термобелье, памперсы и медицинские изделия доставят в город-побратим и распределят через приёмную петербургского Заксобрания.

Первая в этом году партия гуманитарного груза, собранная на площадке петербургского отделения «Единой России», отправилась в понедельник в Мариуполь. В составе - продукты длительного срока хранения – консервы, сахар, мука, крупы, печенье, теплые вещи – термобелье, перчатки, носки, а также бинты и другие изделия медицинского назначения. Всего 6,5 тонн. Это первая с начала года гуманитарная машина, которая отправляется в Донбасс силами «Единой России».

Отправку груза сопровождали спикер Заксобрания Петербурга, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Бельский и депутаты партийной фракции Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Юрий Авдеев.

«Площадка «Единой России» работает не только как партийная площадка, все люди сюда приносят помощь. А если говорить в целом о городе, то конвои идут постоянно. В Мариуполе очень большие ветра, достаточно холодно зимой, и не все ещё люди живут в теплых помещениях, поэтому очень важна та помощь, которую сейчас оказывает партия. Мариуполь постепенно восстанавливается, меняются потребности, и соответственно – помощь тоже будет меняться», – отметил Александр Бельский.

Он напомнил, что Законодательное Собрание Северной столицы в 2022 году открыло в городе-побратиме общественную приёмную, специалисты которой хорошо знают потребности мариупольцев и будут участвовать в адресном распределении гуманитарки.

«Один из адресов – православный приход, который находится в роддоме в Мариуполе, ещё адреса – приёмная Законодательного Собрания в нашем побратиме Мариуполе и социальная служба города-побратима. Груз адресный, соответственно под чутким руководством специалистов приёмной он будет доставлен, и кто, что заказывал, тот то и получит», – дополнил Константин Чебыкин.

В прошлом году с партийного офиса на Конногвардейском бульваре, 4 на территорию Донбасса было отправлено около 200 тонн грузов. В сборе принимали участие не только единороссы и сторонники партии, но и просто неравнодушные петербуржцы, которые от себя лично, а также от своих предприятий и организаций передавали в гуманитарные конвои продукты, вещи, книги, медицинские изделия и письма.

Напомним, в конце января депутаты «Единой России» доставили конвой поддержки в зону специальной военной операции. Семь «камазов» необходимого для бойцов груза и две «Нивы» для выполнения служебных задач переданы подшефному Ленинградскому полку, где служат мобилизованные петербуржцы. Бойцам также переданы письма, которые петербуржцы адресовали защитникам в рамках акции «Тепло для героя» – её в преддверии Дня защитника Отечества проводит общественная приёмная «Единой России».