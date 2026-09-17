На развязке в составе трассы «Сортавала» в районе посёлка Стеклянный будут полностью перекрывать четыре съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на федеральной трассе А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – Р-21 «Кола»). На транспортной развязке с А-181 «Скандинавия» (участок «Магистральная») в Куйвозовском сельском поселении Ленинградской области будут поэтапно закрыты четыре съезда.

По сообщению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 17 по 25 сентября из-за работ по устранению колейности на 34-м километре трассы в районе поселка Стеклянный (Всеволожский район) эти съезды будут полностью перекрываться поочередно. Одновременное закрытие нескольких съездов не предусмотрено, работы ведутся круглосуточно в две смены.

Работы выполняются по утвержденной схеме организации дорожного движения. Для безопасности установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Сроки могут быть скорректированы из-за погодных условий.