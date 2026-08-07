На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют два съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном перекрытии двух съездов на 0-ом километре федеральной трассы А-118 (КАД) в месте пересечения с Приморским шоссе. Ограничения движения, связанные с реконструкцией северного участка КАД, будут действовать с 14 по 21 августа. Полностью будут закрыты съезд с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД и съезд с внешнего кольца на Приморское шоссе.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что движение по остальным съездам транспортной развязки сохранится в обычном режиме.

Проведение работ будет осуществляться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. В зоне работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация.

Пузыревский также добавил, что в рамках реконструкции запланированы работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, деструктуризации цементно-песчаного основания, а также устройству нового основания из щебеночно-песчаной смеси и укладке асфальтобетонного покрытия.