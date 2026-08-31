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Питерец.ру » Общество » Три съезда на развязке КАД с Волхонское шоссе перекроют с 2 по 7 сентября

Три съезда на развязке КАД с Волхонское шоссе перекроют с 2 по 7 сентября

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Волхонское шоссе полностью перекроют три съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что из-за ремонта на федеральной трассе А-118 (КАД) на развязке, где пересекаются продолжение улицы Пионерстроя и Волхонское шоссе, временно закроют для проезда три съезда. Работы стартуют 2 сентября и завершатся 7 сентября, заявил начальник ситуационного центра Илья Пузыревский.

По его словам, перекрытия будут поочередными — движение остановят на каждом съезде отдельно, по очереди. Речь идет о следующих направлениях:

— с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД;

— с внутреннего кольца КАД на Волхонское шоссе;

— с Волхонского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Причина — устранение колейности дорожного полотна. Все действия проводятся по заранее утвержденной и согласованной схеме организации движения. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры, ограждения, а также смонтируют сигнальные фонари для дежурного освещения в темное время суток.

Сроки могут сдвинуться, если погода ухудшится. Пузыревский подчеркнул: одновременного закрытия нескольких съездов не ожидается — перекрытие будет по одному, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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