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Питерец.ру » Общество » Съезды в узле пересечения КАД и Левашовского шоссе полностью перекроют

Съезды в узле пересечения КАД и Левашовского шоссе полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Съезды в узле пересечения КАД и Левашовского шоссе полностью перекроют

С 7 по 14 августа на 10-м километре КАД, в районе пересечения с Западным скоростным диаметром (ЗСД), будут полностью закрыты два съезда: с Левашовского шоссе на внешнее кольцо КАД и с внешнего кольца КАД на Левашовское шоссе. Ограничения вводятся в рамках реконструкции северного участка Кольцевой автодороги.

Данные меры, по словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, необходимы для проведения работ по реконструкции. Все мероприятия будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

В зоне проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость, установлены направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры, дорожные конусы) и смонтирована световая сигнализация.

Как уточнил Пузыревский, в рамках реконструкции планируется фрезерование асфальтобетонного покрытия, деструктуризация цементно-песчаного основания, устройство нового основания из щебеночно-песчаной смеси, а также укладка верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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