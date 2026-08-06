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На трассе «Сортавала» в районе Агалатово будут полностью перекрывать все съезды

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово будут полностью перекрывать все съезды

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомляет о временном перекрытии всех съездов на 15-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала». Ограничения движения будут действовать в период с 10 по 26 августа.

Причина перекрытия – проведение работ по устранению колейности дорожного покрытия. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский пояснил, что в указанный период съезды и переходно-скоростные полосы будут поочерёдно полностью закрываться для движения автотранспорта.

Работы будут осуществляться согласно утверждённой схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также смонтируют сигнальные фонари.

Пузыревский подчеркнул, что одновременное закрытие нескольких съездов не планируется, что минимизирует неудобства для водителей.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ремонт дорог
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