На трассе «Сортавала» в районе Агалатово будут полностью перекрывать все съезды

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомляет о временном перекрытии всех съездов на 15-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала». Ограничения движения будут действовать в период с 10 по 26 августа.

Причина перекрытия – проведение работ по устранению колейности дорожного покрытия. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский пояснил, что в указанный период съезды и переходно-скоростные полосы будут поочерёдно полностью закрываться для движения автотранспорта.

Работы будут осуществляться согласно утверждённой схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также смонтируют сигнальные фонари.

Пузыревский подчеркнул, что одновременное закрытие нескольких съездов не планируется, что минимизирует неудобства для водителей.