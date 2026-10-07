На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном закрытии съездов №5 и №13 на развязке КАД с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва»). Ограничение вводится на 80-м километре федеральной трассы А-118 (КАД вокруг Санкт-Петербурга) из-за дорожных работ.

С 10 по 12 октября движение будет полностью прекращено на съезде с внешнего кольца КАД в сторону Ленинградской области на Таллинское шоссе, а также на съезде с внешнего кольца КАД на Волхонское шоссе в том же направлении. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Работы направлены на устранение колейности дорожного покрытия. Они выполняются по утверждённой и согласованной схеме организации движения. На месте будут установлены временные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнальные фонари дежурного освещения.

Пузыревский добавил, что сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.