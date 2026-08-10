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В Ленобласти установят мемориал «Гвоздика»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
В Ленинградской области установят мемориал "Гвоздика" с мультимедийными технологиями

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов принял участие в церемонии закладки камня в основание будущего мемориала «Гвоздика». Торжественное мероприятие прошло в Выборгском районе Ленинградской области и приурочено ко Дню воинской славы России — 9 августа 1944 года завершилась Ленинградская битва.

Согласно концепции, мемориал «Гвоздика» объединит классические архитектурные формы с мультимедийными технологиями — световыми, аудио- и видеорешениями. Открытие монумента запланировано на 2027 год — к 100-летию Ленинградской области.

«Такие мемориалы выполняют воспитательную функцию. Они обращены к молодежи, школьникам, студентам. Память о защитниках Отечества составляет основу гражданской идентичности. Мемориал «Гвоздика» станет ежедневным напоминанием о мужестве, верности воинскому долгу и готовности защищать Родину», — прокомментировал Сергей Тарасов.

В церемонии приняли участие ветераны, депутаты Государственной думы, Законодательного собрания Ленинградской области и Совета депутатов Выборгского района, а также глава районной администрации. На закладке камня присутствовали представители образовательного и научного сообщества, руководители общественных организаций и культурных проектов. Они возложили цветы к мемориалу «Алеша» и почтили память погибших воинов минутой молчания под звук ленинградского метронома.

9 августа 1944 года завершилась Ленинградская битва — одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она продолжалась более трех лет, с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Битва стала символом стойкости защитников города на Неве и имела стратегическое значение для всего хода войны. Указ об учреждении новой памятной даты Президент России подписал в апреле 2025 года.

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