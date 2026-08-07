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Беглов вручил награды работникам строительного комплекса Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов вручил награды работникам строительного комплекса Петербурга в преддверии их профессионального праздника

В северной столице, в Смольном, прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших специалистов строительной отрасли Санкт-Петербурга, приуроченное ко Всероссийскому Дню строителя, который традиционно отмечается 9 августа, во второе воскресенье августа.

В рамках церемонии губернатор Александр Беглов вручил награды от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также региональные знаки отличия и почетные звания, такие как «За заслуги перед Санкт-Петербургом», «Строителю Санкт-Петербурга» и «Заслуженный строитель Санкт-Петербурга». Кроме того, были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями губернатора.

Заслуги 93 выдающихся специалистов были отмечены наградами. Среди награжденных — руководители и сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции, компании «Метрострой Северной Столицы», Службы государственного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, представители органов власти и ведущих строительных организаций города.

Александр Беглов напомнил, что День строителя официально существует в России с 1956 года, и в этом году отмечается 70-летний юбилей этой профессиональной даты.

«Строительный комплекс Петербурга мощно развивается. С 2019 года мы построили 120 школ и 240 детских садов. Не останавливались даже во время пандемии. Ликвидировали дисбаланс между жилой застройкой и социальными объектами, решили вопросы с обманутыми дольщиками. Мы помогаем участникам специальной военной операции – строим для них жильё. Строитель – великая профессия. Пока строители работают, город живёт и преображается. Спасибо за ваш труд – за каждый объект, который нужен петербуржцам», – обратился Александр Беглов к участникам встречи.

В прошлом году строительный комплекс города продемонстрировал высокие результаты, перевыполнив план по вводу жилья. Было введено 1279 жилых объектов общей площадью 2,687 млн кв. метров, что составило более 104% от годового плана. Продолжается строительство важных инфраструктурных объектов, включая культурные и спортивные центры, больницы, станции скорой помощи, а также мегапроекты, такие как Большой Смоленский мост и Широтная магистраль скоростного движения. Началась модернизация школ и колледжей советского периода. «Метрострой Северной Столицы» достиг рекордных показателей, запустив шесть проходческих комплексов. Строители из Петербурга внесли значительный вклад в восстановление Мариуполя.

Александр Беглов поздравил присутствующих с профессиональным праздником и пожелал им дальнейших успехов в работе на благо города и страны.

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