В БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «Говорит Ленинградское радио» – дань памяти героям Ленинградской битвы

9 августа в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялось мероприятие, посвященное 82-й годовщине окончания Ленинградской битвы, которая теперь отмечается как День воинской славы России. Концерт под названием «Говорит Ленинградское радио» стал данью памяти всем участникам Ленинградской битвы.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обратились к ветеранам и гостям.

«82 года назад завершилось самое длительное сражение Великой Отечественной войны. В прошлом году по решению Президента России и по инициативе ветеранов день завершения сражения за наш город стал Днём воинской славы России. В этом — высокая оценка подвига поколения победителей. При поддержке главы государства и по предложению ветеранов на Пулковских высотах будет воздвигнут монумент в честь защитников города и всех участников Ленинградской битвы — красноармейцев, ополченцев, партизан»,— сказал губернатор Александр Беглов.

Глава города уточнил, что Ленинградская битва длилась 1127 дней, в ней участвовали шесть фронтов, В ней принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, озёрные флотилии, партизаны и подпольщики. Беглов выразил глубокую благодарность ветеранам и блокадникам за возможность жить в свободной стране и почтил память погибших. Бельский добавил, что памятник на Пулковских высотах станет символом памяти о защитниках страны и всех народах Советского Союза.

Мероприятие началось с торжественного проноса знамен ротой почетного караула Ленинградского военного округа.

9 августа также ознаменовано 84-й годовщиной первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, которая стала символом стойкости горожан. Фрагмент симфонии прозвучал в исполнении хора ансамбля песни и пляски ЛенВО.

В концертной программе приняли участие заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт‑Петербурга Григорий Чернецов, автор-исполнитель Маргарита Адясова и другие исполнители, ансамбль песни и пляски ЛенВО, детский хор телевидения и радио Санкт‑Петербурга и другие коллективы.

Программа включала театрализованные постановки, музыкальные номера и литературные композиции, прозвучали стихи Ольги Берггольц и песни военных лет.