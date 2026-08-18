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Питерец.ру » Культура » Выставка Евгения Кравцова «Пепел»

Выставка Евгения Кравцова «Пепел»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Евгения Кравцова «Пепел»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Евгения Кравцова «Пепел», на которой представлены работы, объединенные темой зыбкости человеческой памяти.

Человеческие воспоминания часто искажаются не только по смыслу, но и визуально, например меняя цвет. У кого-то они светлеют, у кого-то, наоборот, окрашиваются в теплые темные тона. Воспоминания могут подменяться кадрами из фильмов, а исторические события представляются нам черно-белыми, как на старых фотографиях. Евгений Кравцов, с одной стороны, во многом опирается на киноэстетику, с другой — создает настолько архетипичные образы, что они кажутся зрителям их личными воспоминаниями.

На выставке представлены работы из разных серий, созданные в разные годы. Обращают на себя внимание три произведения из цикла «Коррозия», участвовавшие в Эрарта Премии. Мы видим ржавеющих людей от сохи, которые со своими орудиями труда словно растворяются в родном пейзаже, становясь землей, водой и воздухом. Все подвержено энтропии, и автор метафорично воздает дань уходящей эпохе ручного труда, своим землякам и родной деревне.

Художник разработал собственную технику: в масляную живопись он добавляет сепию и сангину — мелки, которые придают изображениям мягкую и матовую фактуру. Так шероховатая поверхность полотна становится одухотворенной и живой. Отказ от цвета делает образы значимее, а всегда приглушенный свет, идущий словно изнутри, создает ощущение сакральности происходящего.

Автор тщательно прорабатывает детали, но при этом отказывается от лишнего. Он действует подобно человеческой памяти, которая стирает нюансы и оставляет только суть. Метод Евгения Кравцова — это интроспекция, в своих работах он изображает пространство своей личной и общей, коллективной памяти. Запечатленные в его произведениях предметы, события или пейзажи — это не конкретные вещи или сюжеты, а наши точки опоры, в которых мы сохраняем все самое ценное для нас, пока сами не превратимся в пепел.

Даты проведения выставки: 20 августа 2026 — 22 ноября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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