На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

Ровно 85 лет назад, 8 сентября 1941 года, сухопутное сообщение Ленинграда с остальной страной было прервано из-за наступления немецко-фашистских войск — так началась блокада города. Сегодня, в день памяти жертв этих событий, на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония.

Полномочный представитель Президента в СЗФО Игорь Руденя возложил венок от имени главы государства к монументу «Мать-Родина». Память погибших защитников и жителей города почтили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, председатель правления «Жителей блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, глава ветеранской организации Василий Волобуев, председатель «Совета Героев» Геннадий Фоменко, руководитель ассоциации ветеранов СВО Георгий Журавлёв, участник спецоперации Михаил Коган, а также представители традиционных конфессий.

В церемонии участвовали члены городского правительства, депутаты, делегации из Ленинградской области, Конституционного суда РФ, Главного командования ВМФ, командования Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа Росгвардии, а также ветеранские, молодёжные, патриотические и общественные организации.

По окончании церемонии Игорь Руденя, Александр Беглов и Александр Бельский возложили цветы к «Вечному огню».