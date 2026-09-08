ента новостей

15:51
На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
10:55
Ладожский мост полностью закроют на два часа для геодезической съёмки
10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
10:42
Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков
19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
12:41
Выставка Сергея Кожары «Укрощение кентавров»
12:28
Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»
12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
12:20
В Петербурге задержали пенсионерку, выступившую курьером у мошенников
12:12
В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом
12:07
В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи
11:01
В центре Петербурга задержали иностранца с наркотиком в кармане
10:58
В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских
09:58
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
09:56
На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение
19:38
«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
21:34
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
21:32
Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»
14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Сегодня, в День памяти жертв блокады, на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония.

Ровно 85 лет назад, 8 сентября 1941 года, сухопутное сообщение Ленинграда с остальной страной было прервано из-за наступления немецко-фашистских войск — так началась блокада города. Сегодня, в день памяти жертв этих событий, на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония.

Полномочный представитель Президента в СЗФО Игорь Руденя возложил венок от имени главы государства к монументу «Мать-Родина». Память погибших защитников и жителей города почтили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, председатель правления «Жителей блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, глава ветеранской организации Василий Волобуев, председатель «Совета Героев» Геннадий Фоменко, руководитель ассоциации ветеранов СВО Георгий Журавлёв, участник спецоперации Михаил Коган, а также представители традиционных конфессий.

В церемонии участвовали члены городского правительства, депутаты, делегации из Ленинградской области, Конституционного суда РФ, Главного командования ВМФ, командования Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа Росгвардии, а также ветеранские, молодёжные, патриотические и общественные организации.

По окончании церемонии Игорь Руденя, Александр Беглов и Александр Бельский возложили цветы к «Вечному огню».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-05-2024, 12:56
На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина"
27-01-2023, 15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда
8-05-2023, 15:06
На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина»
22-06-2026, 18:49
Беглов и Бельский возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище
22-06-2022, 13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда
22-06-2024, 13:16
На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
7-09-2026, 19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
7-09-2026, 12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
5-09-2026, 15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
Наверх