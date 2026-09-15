В Петербурге в Ораниенбаумском саду открыли памятник Кириллу Лаврову

Сегодня, 15 сентября, в Ораниенбаумском саду на пересечении Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы состоялось торжественное открытие монумента народному артисту СССР и Почётному гражданину Санкт-Петербурга Кириллу Лаврову. В мероприятии участвовали губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Композиция представляет фигуру актёра в движении. Динамика передана через характерную походку, свободный жест и распахнутый пиджак. Круглый постамент символизирует театральную сцену и античный амфитеатр. Площадь монумента — 8,4 квадратных метра, высота — 2,5 метра. Авторы — скульптор Георгий Франгулян и архитектор Олег Харченко.

Открытие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России и 101-й годовщине со дня рождения артиста.

Александр Беглов подчеркнул, что памятник установлен во исполнение ранее данного обещания, и отметил вклад Кирилла Лаврова в культуру города и страны. Александр Бельский выделил умение актёра передавать сложность русского характера, упомянув его роль в фильме «Укрощение огня», а также преданность футбольному клубу «Зенит». Михаил Швыдкой охарактеризовал Лаврова как образец порядочности и совестливости, назвав его совестью театрального цеха.

Участники церемонии возложили цветы. После этого губернатор и председатель Заксобрания осмотрели обновлённый Ораниенбаумский сад, где благоустройство выполнено с учётом темы творчества актёра: установлены освещение, скамьи, урны и игровые элементы с подсветкой.

Кирилл Лавров (1925-2007) более полувека служил в БДТ, возглавлял театр после Георгия Товстоногова. С 1980 года руководил Ленинградским отделением Всероссийского театрального общества, в 1986-1991 годах — Ленинградским отделением Союза театральных деятелей СССР. В 1979-1989 годах был депутатом Верховного Совета СССР. Среди его киноработ — «Живые и мёртвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Колье Шарлотты».