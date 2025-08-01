Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной автотрассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией. Ограничение движения запланировано на 5 августа 2025 года и продлится 45 минут.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:15 до 01:00 будет осуществлена разводка моста через реку Нева на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для обеспечения прохода вверх по реке барже-буксирного состава, включающего суда «Капитан Шитов», «ВЭШ-91009», «ВЭШ-91010», «ВЭШ-91011», «ВЭШ-91012», а также катамарана «Центаурус-II» и яхты «Хортица», максимальный габарит которых составляет 24 метра.

Разводку моста осуществляет подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Процедура проводится при соблюдении определенных погодных условий: температура воздуха не должна превышать +25 ºС, а скорость ветра – 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства, связанные с временным перекрытием движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному маршруту.