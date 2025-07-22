Ладожский мост будет для прохода вверх по реке малых ракетных кораблей

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск и Печенга, а также с границей Норвегии. Ограничение движения будет действовать 24 июля 2025 года и продлится 45 минут.

По информации, предоставленной Ильей Пузыревским, начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:15 до 01:00 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40 километре указанной трассы, вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Данная мера необходима для обеспечения прохода вверх по реке малых ракетных кораблей «Наро-Фоминск», «Град», а также буксиров «РБ-20» и «РБ-27», максимальная высота которых составляет 28 метров.

Разводку моста выполняет подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Процедура разводки Ладожского моста осуществляется при условии, что температура воздуха не превышает +25 ºС, а скорость ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.