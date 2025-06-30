Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с приграничными территориями Норвегии через Петрозаводск и Мурманск. Ограничение движения будет действовать 1 июля 2025 года и продлится 45 минут.

Согласно заявлению Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 10:45 будет осуществляться разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для прохода барже-буксирного состава «Б. Сафонов», «ВЭШ-31006» и «ВЭШ-31007», габариты которого достигают 21 метра по высоте.

Процедура разводки моста выполняется сотрудниками ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Важно отметить, что разводка Ладожского моста возможна только при благоприятных погодных условиях: температура воздуха не должна превышать +25 ºС, а скорость ветра – 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному маршруту.