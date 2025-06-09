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Питерец.ру » Общество » В течение 45 минут будет полностью перекрыто движение по Ладожскому мосту

В течение 45 минут будет полностью перекрыто движение по Ладожскому мосту

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост для обеспечения прохода яхты «Русь»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения по трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и границей с Норвегией, 11 июня 2025 года. Ограничение движения продлится 45 минут.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в промежуток времени с 10:00 до 10:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре указанной федеральной автодороги вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода яхты «Русь», максимальная высота которой составляет 20 метров, вниз по реке.

Процедура разводки моста осуществляется специалистами подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Следует учитывать, что разводка Ладожского моста возможна только при благоприятных погодных условиях: температуре воздуха не выше +25 градусов Цельсия и скорости ветра, не превышающей 15 метров в секунду.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства, связанные с временным перекрытием движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, развод мостов, Ладожский мост
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