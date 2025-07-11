Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения автотранспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и норвежской границей. Ограничение будет действовать в течение 45 минут 14 июля 2025 года.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15:00 до 15:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева на 40-м километре указанной трассы, вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Данная мера необходима для обеспечения прохода теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров», максимальная высота которых составляет 22 метра.

Разводку моста выполняет ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Процедура проводится при соблюдении определенных погодных условий: температура воздуха не должна превышать +25 ºС, а скорость ветра – 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок по трассе Р-21 «Кола».