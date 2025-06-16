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Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке буксира «Ижорец»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Ленинградской области на федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения транспортных средств на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и норвежской границей. Ограничение движения будет действовать 17 июня 2025 года и продлится 45 минут.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15:00 до 15:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для обеспечения прохода вверх по реке буксира «Ижорец», габаритная высота которого достигает 18 метров. На время проведения работ движение автотранспорта будет полностью остановлено.

Разводку моста осуществляет подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Следует отметить, что разводка Ладожского моста производится только при благоприятных погодных условиях: температура воздуха не должна превышать +25 ºС, а скорость ветра – 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные временные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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