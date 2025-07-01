Ладожский мост разведут для прохода брига «Россия»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения автотранспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и норвежской границей. Ограничение движения будет действовать 3 июля 2025 года в течение 45 минут.

Как пояснил Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15:00 до 15:45 запланирована разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода вверх по реке брига «Россия» и парусно-моторной яхты «Orca», максимальный габарит которых по высоте составляет 30 метров.

Разводку моста осуществляет подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Важно отметить, что разводка Ладожского моста возможна при условии, что температура окружающего воздуха не превышает +25 ºС, а скорость ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства, вызванные временным перекрытием движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.