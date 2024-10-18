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Питерец.ру » Общество » В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии

В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закрытиячемпионата Росгвардии по плаванию

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закрытиячемпионата Росгвардии по плаванию на призы четырёхкратного Олимпийского чемпиона Александра Попова. Участие в соревнованиях приняли более 80 спорстменов-росгвардейцев со всех регионов страны, в том числе трое призеров Олимпийских игр.
Лучшими стали росгвардейцы из Центрального округа, второе место у спортсменов Приволжского округа, «бронза» у Северо-Западного округа Росгвардии. Победителей и призеров наградил заместитель начальника штаба Северо-Западного округа Росгвардии генерал-майор Дмитрий Савишин.
Соревнования длились три дня и проходили в личном и командном первенствах среди мужчин и женщин, в заплывах на короткие дистанции вольным стилем, баттерфляем, брассом, на спине, а также в смешанной комбинированной эстафете на дистанциях 50, 100, 200, 400 м, а также в эстафетах.

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