В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закрытиячемпионата Росгвардии по плаванию на призы четырёхкратного Олимпийского чемпиона Александра Попова. Участие в соревнованиях приняли более 80 спорстменов-росгвардейцев со всех регионов страны, в том числе трое призеров Олимпийских игр.

Лучшими стали росгвардейцы из Центрального округа, второе место у спортсменов Приволжского округа, «бронза» у Северо-Западного округа Росгвардии. Победителей и призеров наградил заместитель начальника штаба Северо-Западного округа Росгвардии генерал-майор Дмитрий Савишин.

Соревнования длились три дня и проходили в личном и командном первенствах среди мужчин и женщин, в заплывах на короткие дистанции вольным стилем, баттерфляем, брассом, на спине, а также в смешанной комбинированной эстафете на дистанциях 50, 100, 200, 400 м, а также в эстафетах.