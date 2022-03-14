В Петербурге состоится фестиваль военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии

В Санк-Петербурге состоится фестиваль военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии. Выступления военных музыкантов пройдут с 16 по 18 марта в Экспофоруме в рамках Международной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства “ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ”, организуемой Росгвардией и правительством Санкт-Петербурга.

Военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии исполнят сотни известных отечественных и зарубежных музыкальных произведений, а также мелодии из всенародно любимых фильмов. Среди них «Гардемарины, Вперед!», песни о Санкт-Петербурге, твист «Королева красоты», «Торжественный марш» Петра Чайковского, «Вальс Маскарад» Арама Хачатуряна и другие композиции.

В фестивале примут участие военные оркестры штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка и Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фестиваль завершится масштабным исполнением марша «Прощание славянки» сводным оркестром в составе почти 100 росгвардейцев.