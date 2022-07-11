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В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии

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66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии

В Ленинградской области завершился Чемпионат по многоборью кинологов на первенство Северо-Западного округа Росгвардии среди специалистов с патрульно-розыскными и минно-розыскными собаками. 

Росгвардейцы со своими служебными собаками соревновались в задержании условного нарушителя, обыскивали местность на наличие взрывоопасных веществ в ручной клади и в нежилых зданиях, сдавали нормативы по подавлению огневой точки, демонстрировали общедисциплинарный курс дрессировки.

По итогам соревнований лучшими были признаны специалисты-кинологи полка по охране важных государственных объектов (г. Сосновый Бор, Ленинградская область), второе место у военнослужащих специального моторизованного полка (г. Санкт-Петербург), третьими стали росгвардейцы из 33-й бригады оперативного назначения (п. Лебяжье, Ленинградская область).

Главный судья соревнований начальник кинологической службы Северо-Западного округа Росгвардии полковник Андрей Золотарёв отметил, что из года в год уровень подготовки специалистов-кинологов и служебных собак заметно повышается.

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