В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии

В Ленинградской области завершился Чемпионат по многоборью кинологов на первенство Северо-Западного округа Росгвардии среди специалистов с патрульно-розыскными и минно-розыскными собаками.

Росгвардейцы со своими служебными собаками соревновались в задержании условного нарушителя, обыскивали местность на наличие взрывоопасных веществ в ручной клади и в нежилых зданиях, сдавали нормативы по подавлению огневой точки, демонстрировали общедисциплинарный курс дрессировки.

По итогам соревнований лучшими были признаны специалисты-кинологи полка по охране важных государственных объектов (г. Сосновый Бор, Ленинградская область), второе место у военнослужащих специального моторизованного полка (г. Санкт-Петербург), третьими стали росгвардейцы из 33-й бригады оперативного назначения (п. Лебяжье, Ленинградская область).

Главный судья соревнований начальник кинологической службы Северо-Западного округа Росгвардии полковник Андрей Золотарёв отметил, что из года в год уровень подготовки специалистов-кинологов и служебных собак заметно повышается.