В Петербурге стартовал чемпионат Росгвардии по плаванию

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Росгвардии по плаванию на призы четырёхкратного Олимпийского чемпиона Александра Попова. Участие в соревнованиях примут более 80 спорстменов-росгвардейцев со всех регионов страны, в том числе трое призеров Олимпийских игр.

С приветственным словом к спорстменам обратился первый заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Руслан Кантемиров: «Я рад приветствовать вас на сегодняшних соревнованиях, хочу пожелать победы сильнейшим и новых рекордов». Успешных заплывов и хороших результатов пожелал начальник отдела спорта высших достижений спортивного комитета Росгвардии - главный судья соревнований полковник Олег Кишинев.

Соревнования будут длиться три дня и пройдут в личном и командном первенствах среди мужчин и женщин, в заплывах на короткие дистанции вольным стилем, баттерфляем, брассом, на спине, а также в смешанной комбинированной эстафете на дистанциях 50, 100, 200, 400 м, а также в эстафетах.