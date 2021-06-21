В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны

В центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская обл.) состоялась торжественная церемония первого выпуска сотрудников вневедомственной охраны, которые прошли первоначальную профессиональную подготовку.

После выпуска росгвардейцы продолжат службу в 11 регионах Северо-Западного Федерального округа.

В течение трех месяцев около 60 росгвардейцев совершенствовали специальную подготовку, тренировались в стрельбе из различных видов оружия, осваивали теоретические особенности предстоящей служебно-боевой деятельности и др.

По окончании обучения сотрудники сдали квалификационный экзамен, результаты которого подтвердили их высокую готовность к выполнению задач по предназначению.

В ходе торжественной церемонии выпуска сотрудники приняли Присягу.

«Присяга сотрудника Росгвардии - это ваша клятва на верность своему народу и государству! Будьте всегда верны ей, добросовестно выполняйте свои профессиональные и служебные обязанности», - напутствовал выпускников заместитель командующего Северо-Западного округа Росгвардии генерал-майор полиции Андрей Бакуменко.

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии предназначены для охраны особо важных и режимных объектов, в том числе подлежащих обязательной охране, имущества физических и юридических лиц по договорам, а также обеспечения оперативного реагирования на сообщения о срабатывании «тревожных кнопок», участия в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности.