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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы тренировались уничтожать безэкипажные катера в Финском заливе

Росгвардейцы тренировались уничтожать безэкипажные катера в Финском заливе

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61
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В акватории Финского залива Росгвардейцы тренировались уничтожать безэкипажные катера

В акватории Финского залива прошли боевые стрельбы экипажей катеров Северо-Западного округа Росгвардии с применением реактивных ручных гранатометов и стрелкового вооружения.
В ходе патрулирования заданного района росгвардейцы обнаружили движение безэкипажных катеров условного противника, имитируемых мишенями, и выполнили их огневое поражение.
В стрельбах приняли участие экипажи катеров специального моторизованного полка и полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающих общественную безопасность и охрану важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В настоящее время безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой, применяются Вооруженными силами Украины для уничтожения гидротехнических объектов и кораблей.

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