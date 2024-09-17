Росгвардейцы тренировались уничтожать безэкипажные катера в Финском заливе

В акватории Финского залива прошли боевые стрельбы экипажей катеров Северо-Западного округа Росгвардии с применением реактивных ручных гранатометов и стрелкового вооружения.

В ходе патрулирования заданного района росгвардейцы обнаружили движение безэкипажных катеров условного противника, имитируемых мишенями, и выполнили их огневое поражение.

В стрельбах приняли участие экипажи катеров специального моторизованного полка и полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающих общественную безопасность и охрану важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В настоящее время безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой, применяются Вооруженными силами Украины для уничтожения гидротехнических объектов и кораблей.