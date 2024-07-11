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Питерец.ру » Общество » Экипажи катеров Росгвардии обеспечивают безопасность в акватории Невы

Экипажи катеров Росгвардии обеспечивают безопасность в акватории Невы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Экипажи катеров Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивают безопасность в акватории Невы

В Санкт-Петербурге экипажи катеров специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в акватории Невы участвуют в контроле соблюдения маломерными плавсредствами, в том числе гидроциклами, правил плавания по внутренним водным путям.
Росгвардейцы осуществляют проверку документов на право управления маломерными плавсредствами и проводят профилактическую работу с судоводителями для соблюдения ими скоростного режима, пассажировместимости плавсредств и плавания в разрешенных зонах.
В акватории Невы и Финского залива подразделения Северо-Западного округа Росгвардии осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают безопасность гидротехнических сооружений, а также оказывают содействие правоохранительным и надзорным органам.

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