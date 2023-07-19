В Петербурге безопасность на репетиции парада ко Дню ВМФ обеспечили росгвардейцы

Сегодня в Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, а также сотрудники ОМОН «Бастион» и ОМОН (на транспорте) «Балтика» обеспечили общественную безопасность во время поведения первой дневной репетиции Главного Военно-Морского парада.

Безопасность на воде обеспечивали экипажи роты катеров ОМОН «Балтика» и взвод катеров специального моторизованного полка СЗО Росгвардии, осуществлявшие патрулирование акватории Невы.