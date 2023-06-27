Экипажи катеров Росгвардии провели учебные стрельбы в акватории Финского залива

В акватории Финского залива прошли учебные стрельбы экипажей катеров Северо-Западного округа Росгвардии с применением реактивных ручных гранатометов.

Росгвардейцы провели патрулирование заданного района, вскрыли диверсионные группы условного противника и выполнили огневое поражение имитирующих их мишеней, а также иные надводные и подводные цели.

В стрельбах приняли участие экипажи катеров специального моторизованного полка и полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающих общественную безопасность и охрану важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.