ента новостей

10:27
STIGMATA выступит на ROOF FEST в Петербурге
10:20
Экипажи катеров Росгвардии провели учебные стрельбы в акватории Финского залива
09:59
В лесу под Сертолово собачник нашёл тлеющий пакет с человеческой головой
09:32
В Тихвине утонул 15-летний мальчик
22:10
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов с победы стартовал в Высшей лиге, Володар Мурзин тоже выиграл, а вот юный Савва Ветохин был побеждён Павлом Понкратовым
21:46
Петербургские шахматные сражения в Новокузнецке: Анастасия Боднарук победила Дарью Хохлову в 1-м туре Высшей лиги и другие результаты дня
20:12
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три женщины
18:50
Мясокомбинат им. С.М. Кирова под угрозой лишения статуса выявленного объекта культурного наследия
17:09
В Кудрово строят новую школу
17:06
«Единая Россия» отправила 10 тонн гуманитарной помощи из Петербурга в Белгородскую область
17:03
Жёны героев: Благодаря вам, мужественным и храбрым воинам, победа будет за нами!
15:56
Петербургская флейтистка Софья Виланд и солистМариинского театра Александр Михайлов стали финалистами XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского и смогут побороться за Гран-при в размере 100 000 долларов США
14:21
В Ленобласти задержали группу наркосбытчиц
12:46
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 26 по 30 июня
12:37
Депутат «Единой России» Сергей Соловьев передал мобильные кондиционеры в Первый военно-морской госпиталь
12:09
В парке «Озеро Долгое» по инициативе сторонников «Единой России» прошел трёхчасовой марафон «Сила России»
11:57
В Петербурге депутаты предлагают разрешить жителям многоквартирных домов бороться с парковкой посторонних в своих дворах
11:45
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус»
11:43
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус»
09:33
Во Всеволожске сторожа детсада задержали по делу об изнасиловании детей
09:22
В Ломоносове женщина на мотоцикле сбила 8-летнего мальчика
09:18
В центре Петербурга задержали группу карманников
09:14
В Приморском районе задержали мужчину с макетом АК-74
02:15
В Мариинском театре состоялся концерт участников конкурса имени П. И. Чайковского: выступили скрипачи Леонид Железный и Кокоро Имагава, пианист Богдан Дугалич и знаменитый виолончелист Александр Рамм
21:35
В Ленобласти столкнулись грузовая "Газель" и мотоцикл
20:55
Чудеса бывают: разрушенный сад Маленького принца на Гражданском почти восстановили
20:45
В Невском районе миганта подозревают в изнасиловании 14-летней девочки
20:36
В Ленобласти огонь уничтожил частный дом в садоводстве
20:31
«Наказать МО за геноцид солдат» - бизнес-аналитик Юзвак напомнила о требованиях Пригожина
20:14
Хоккеист СКА Матвей Мичков уже приехал в Нью-Йорк: скоро состоится драфт НХЛ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Экипажи катеров Росгвардии провели учебные стрельбы в акватории Финского залива

Экипажи катеров Росгвардии провели учебные стрельбы в акватории Финского залива

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Экипажи катеров Росгвардии провели учебные стрельбы в акватории Финского залива

В акватории Финского залива прошли учебные стрельбы экипажей катеров Северо-Западного округа Росгвардии с применением реактивных ручных гранатометов.
Росгвардейцы провели патрулирование заданного района, вскрыли диверсионные группы условного противника и выполнили огневое поражение имитирующих их мишеней, а также иные надводные и подводные цели.
В стрельбах приняли участие экипажи катеров специального моторизованного полка и полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающих общественную безопасность и охрану важных государственных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-10-2022, 10:45
В Ленобласти росгвардейцы отработали на учении охрану важного государственного объекта
18-04-2022, 17:06
В Петербурге росгвардейцы подготовили катера к началу навигации
6-02-2023, 12:52
Под Петербургом водолазы Северо-Западного округа Росгвардии из пяти регионов отрабатывают противодиверсионную борьбу
1-06-2022, 09:21
Росгвардейцы поздравили воспитанников петербургского детсада с Днем защиты детей
10-02-2023, 15:32
Под Петербургом спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных груп
8-06-2023, 10:59
В Петербурге экипажи катеров Росгвардии получили новую форму одежды

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 20:12
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три женщины
0
115
Вчера, 09:22
В Ломоносове женщина на мотоцикле сбила 8-летнего мальчика
0
167
25-06-2023, 21:35
В Ленобласти столкнулись грузовая "Газель" и мотоцикл
0
233
24-06-2023, 16:01
На КАД в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
Наверх