В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных групп

В Ленинградской области спецназовцы полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии отработали огневое поражение диверсионных групп противника.

В ходе тактико-специальных занятий росгвардейцы ведут поиск подразделений условного противника, угрожающих безопасности охраняемых объектов, блокируют район, где действуют обнаруженные диверсанты, выполняют огневое поражение вскрытых целей с применением различного вооружения, а также отрабатывают штурмовые действия в различных условиях специально осложнённой обстановки.

Особенно активно в ходе занятий зимнего периода подготовки внедряется опыт специальной военной операции, который передают военнослужащим росгвардейцы, выполнявшие задачи по защите населения Донбасса.