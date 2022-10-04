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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти росгвардейцы отработали на учении охрану важного государственного объекта

В Ленобласти росгвардейцы отработали на учении охрану важного государственного объекта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области росгвардейцы отработали на учении охрану важного государственного объекта

В Ленинградской области личный состав полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии отработал на учении поиск, блокирование и уничтожение условной диверсионной группы в различных условиях обстановки.
Экипажи катеров и водолазов Росгвардии выполнили обнаружение диверсантов в акватории  и в прибрежной зоне Финского залива. Подразделение росгвардейского спецназа во взаимодействии с экипажами вертолетов и расчетов беспилотных летательных аппаратов осуществили поиск и блокирование диверсантов в лесном массиве. Росгвардейцы провели штурм  захваченного объекта, выполнили огневое поражение вскрытых позиций условного противника.
Руководитель учения отметил высокую готовность военнослужащих полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии к выполнению служебно-боевых задач.

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