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В Петербурге росгвардейцы подготовили катера к началу навигации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы подготовили катера к началу навигации

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии провели подготовку катеров к началу навигации в акваториях Невы и Финского залива.
Росгвардейцы осуществили техническое обслуживание, спуск на воду и смотр катеров и приступили к патрулированию акватории. Особое внимание будет уделено прибрежной зоне, где традиционно находится много людей, гидротехническим сооружениям и мостам и пляжам. Также в первый день открытия навигации военнослужащие провели тренировку по задержанию судна-нарушителя.

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