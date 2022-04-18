В Петербурге росгвардейцы подготовили катера к началу навигации

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии провели подготовку катеров к началу навигации в акваториях Невы и Финского залива.

Росгвардейцы осуществили техническое обслуживание, спуск на воду и смотр катеров и приступили к патрулированию акватории. Особое внимание будет уделено прибрежной зоне, где традиционно находится много людей, гидротехническим сооружениям и мостам и пляжам. Также в первый день открытия навигации военнослужащие провели тренировку по задержанию судна-нарушителя.