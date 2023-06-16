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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошла масштабная донорская акция

В Петербурге прошла масштабная донорская акция

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
В Санкт-Петербурге прошла масштабная донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора

В Санкт-Петербурге с 13 по 16 июня прошла масштабная донорская акция, посвященная Всемирному Дню Донора. Комплекс мероприятий проводился «Фондом Доноров» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В рамках проведения донорской акции сдали кровь 701 донор, приняли участие 13 отделений переливаний крови, 23 волонтера помогали в организации и сопровождении акции. За четыре дня всего было собрано 315 литров крови!

«Донорская акция, в первую очередь, проводится с целью пополнения запасов крови. Каждый год в донациях участвуют неравнодушные петербуржцы разных возрастов, среди которых есть как почетные доноры, так и те, кто сдает кровь впервые. Хочется выразить благодарность каждому, кто внес вклад в проведение донорской акции: донорам, волонтерам, медицинским работникам отделений переливания крови. Вместе мы делаем благое дело!» - поделилась Татьяна Пономарева, руководитель «Фонда Доноров».

Вся собранная кровь отправится нуждающимся в больницы и медицинские учреждения Санкт-Петербурга.

Источник: Фонд Доноров
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