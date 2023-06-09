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В Петербурге состоится масштабная донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора

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16
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
В Санкт-Петербурге состоится масштабная донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора

В Санкт-Петербурге с 13 по 16 июня 2023 г. пройдет донорская акция, посвященная Всемирному Дню Донора. Комплекс мероприятий проводится «Фондом Доноров» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Летом отделения переливания особенно ждут доноров. Это связано с тем, что в данный период количество доноров сокращается из-за отпусков, а также сессии и каникул у студентов. Всемирный день донора - это дополнительный приятный повод объединиться в праздничный день и сдать кровь для пациентов больниц Санкт-Петербурга.
В рамках проведения донорской акции кровь можно будет сдать в 13 отделениях переливания крови, расположенных в больницах и медицинских учреждениях по всему городу.
Желающие смогут выбрать удобное по расположению и времени работы отделение сдачи крови из списка в группе «Фонда Доноров» социальной сети ВКонтакте. На некоторые пункты переливания крови необходимо записываться заранее.
Принимать доноров будут согласно данным «донорского светофора». Он показывает, кровь какой группы сейчас достаточный запас, а какой особенно необходима.
Для всех доноров, сдавших кровь или компоненты, команда «Фонда Доноров» подготовила подарки, напоминающие о донации, а значит и о спасенных жизнях.
Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Для сдачи крови необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС.
Подробности об участии в донорских акциях узнать в группе «Фонда Доноров» в ВКонтакте: https://vk.com/fonddonorov

Источник: Фонд Доноров
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