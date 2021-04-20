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Питерец.ру » Общество » Более 1000 пациентов спасут петербургские доноры

Более 1000 пациентов спасут петербургские доноры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
Акция «Городской молодёжный день донора» объединила более 400 доноров

Акция «Городской молодёжный день донора» объединила более 400 доноров, которые подарили пациентам Петербургских больниц 180 литров своей крови, и тем самым успешно отметили Национальный день донора. 

Далее кровь будет направлена на лечение пациентов онкологических, хирургических и гематологических отделений, потребуется в кардиохирургической, сосудистой, абдоминальной хирургии, в гинекологии и урологии, травматологии. Всего в акции приняли участие 13 отделений переливания крови сразу в нескольких районах города.  

У любого желающего, старше 18 лет была возможность внести свой вклад и сдать 450 мл цельной крови в удобном отделении. На пунктах переливания доноров, как всегда, встречали приветливые волонтёры с приятными подарками от партнёров проекта, бюро сладкой архитектуры «Rubiscookies». 

«Донорские акции — это не просто разовые события, а системные мероприятия. За годы реализации «Городской молодежный день донора» стал центром притяжения, объединяющим волонтёров, доноров, медиков и СМИ нашего города. И мы очень рады, что с каждым годом о проекте узнает все больше людей. Особенно приятно, что наша акция стала одной из открывающих в рамках Весенней недели добра, которая в этом году проходит уже в 20 раз», - поделилась Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Следующая акция «Фонда Доноров» пройдет летом, а тем временем, кровь можно будет продолжить сдавать: https://fonddonorov.ru/gde-sdat-krov

Напоминаем, что донором может стать совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно иметь при себе паспорт, с регистрацией в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Утром необходимо легко позавтракать. 

Справка: Городской молодёжный день донора проходит дважды в год в Санкт-Петербурге с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. За семь лет в мероприятии приняли участие более 10 000 человек. Это самая масштабная молодежная донорская акция в нашей стране. 

Источник: Фонд Доноров
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