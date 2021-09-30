ента новостей

20:00
4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов
19:51
Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга
19:48
В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь
19:46
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок
15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
15:20
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы
15:17
Бывший офицер полиции Великобритании, убивший Сару Эверард, приговорен к пожизненному заключению
15:13
В Петербурге отец порезал ножом своего сына
11:56
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин»
10:52
Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, назначили в высшый правящий орган страны
10:44
Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга
10:41
Пекин откроет зимние Олимпийские игры в следующем году для болельщиков, но только если они будут жить в Китае
10:30
Вкладывайте в коммерческую недвижимость!
10:28
В Петербурге молодая девушка погибла при падении из окна на 21-м этаже
10:20
В Металлострое неизвестный открыл стрельбу из окна
09:59
Почему ковид атакует желудок?
09:01
Выбрали нового спикера ЗакСа
19:37
Лава из вулкана на Ла-Пальма хлынула в море
19:28
Выставка «Философия натюрморта»
19:20
Выставка «X-Ray Men»
14:56
В Ленобласти задержали двоих наркокурьеров
14:42
Выставка "Роль учителя в истории России"
14:29
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «ALTER EGO»
14:24
Искренно, разнопланово, глубоко: гастроли Молодежного театра имени Мустая Карима
10:24
К чему эта акция?
09:47
В чем выгода от повышения цен на газ?
09:19
Вырос спрос на недвижимость Ленобласти
15:09
В Петербурге полицейские провели традиционный рейд по ночным клубам
15:02
Выставочный проект «Пунктир №5»
11:34
«Теплосеть Санкт-Петербурга» подарила «Аллею тепла» библиотеке имени В. В. Маяковского
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь

В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
fonddonorov.ru
В Петербурге завершилась двухдневная донорская акция, организованная «Фондом Доноров» в поддержку городских больниц

В Петербурге завершилась двухдневная донорская акция, организованная «Фондом Доноров» в поддержку городских больниц. 2 отделения переливания принимали доноров, среди которых были студенты вузов и работающая молодёжь.

На призыв «Фонда Доноров» откликнулись более 100 человек, 74 из них сдали кровь – это и новички, и активные доноры. Всего медики из НМИЦ им. В.А. Алмазова и Мариинской больницы собрали за два дня 33 литра крови, которая должна помочь почти сотне пациентов.

Пока студенты входят в свой привычный учебный ритм после длительных летних каникул, а бархатный сезон переходит в золотую осень, врачи с нетерпением ждут возвращения доноров в коридоры отделений переливания. Потребность в донорской крови в больницах Петербурга возникла из-за периода отпусков и каникул, с которым совпала активная кампания по вакцинации населения. В связи с чем медики напоминают, что после полного цикла вакцинации от коронавирусной инфекции вернуться в ряды доноров можно через 30 дней. Если же вы переболели коронавирусом, то период отвода от донорства составит от 30 до 120 дней в зависимости тяжести болезни.

«Мы благодарны донорам, которые так быстро пришли на помощь и сдали кровь. Нехватка этого незаменимого «лекарства» может возникнуть в любой момент, поэтому важно сдавать кровь регулярно, а не ситуативно. Мы же в свою очередь рады поддерживать и активных доноров, и новичков, открывших для себя донорство, как один из самых сердечных и человечных видов волонтерства. Мы будем ждать всех желающих на нашей следующей акции», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Акция прошла при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По традиции, на пунктах переливания доноров встречали волонтеры и дарили участникам акции приятные сувениры, которые напомнят о предстоящих донациях.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Источник: Фонд Доноров
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-08-2021, 23:19
110 литров крови в помощь Петербургу
14-08-2020, 15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
3-08-2021, 11:07
Стать донором просто на акции от «Фонда Доноров»
15-07-2020, 22:14
Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови
28-08-2020, 19:29
Петербургским больницам нужна донорская кровь!
16-12-2020, 14:02
Петербуржцы не остались в стороне

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Вчера, 15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
125
28-09-2021, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
0
155
27-09-2021, 12:52
В Приморском районе адвокат на иномарке сбил школьника
0
144
27-09-2021, 12:44
В Петербурге иномарка сбила женщину с ребенком
Наверх