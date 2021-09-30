В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь

В Петербурге завершилась двухдневная донорская акция, организованная «Фондом Доноров» в поддержку городских больниц. 2 отделения переливания принимали доноров, среди которых были студенты вузов и работающая молодёжь.

На призыв «Фонда Доноров» откликнулись более 100 человек, 74 из них сдали кровь – это и новички, и активные доноры. Всего медики из НМИЦ им. В.А. Алмазова и Мариинской больницы собрали за два дня 33 литра крови, которая должна помочь почти сотне пациентов.

Пока студенты входят в свой привычный учебный ритм после длительных летних каникул, а бархатный сезон переходит в золотую осень, врачи с нетерпением ждут возвращения доноров в коридоры отделений переливания. Потребность в донорской крови в больницах Петербурга возникла из-за периода отпусков и каникул, с которым совпала активная кампания по вакцинации населения. В связи с чем медики напоминают, что после полного цикла вакцинации от коронавирусной инфекции вернуться в ряды доноров можно через 30 дней. Если же вы переболели коронавирусом, то период отвода от донорства составит от 30 до 120 дней в зависимости тяжести болезни.

«Мы благодарны донорам, которые так быстро пришли на помощь и сдали кровь. Нехватка этого незаменимого «лекарства» может возникнуть в любой момент, поэтому важно сдавать кровь регулярно, а не ситуативно. Мы же в свою очередь рады поддерживать и активных доноров, и новичков, открывших для себя донорство, как один из самых сердечных и человечных видов волонтерства. Мы будем ждать всех желающих на нашей следующей акции», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Акция прошла при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По традиции, на пунктах переливания доноров встречали волонтеры и дарили участникам акции приятные сувениры, которые напомнят о предстоящих донациях.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya