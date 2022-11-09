15 отделений переливания крови примут доноров во время Осеннего ГМДД

В этом году Международный день студента в Петербурге традиционно отметят масштабной донорской акцией с 14 по 18 ноября. Всего в акции примут участие 15 отделений переливания крови Санкт-Петербурга.

Осенний «Городской молодежный день донора» пройдет уже в 18 раз с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. За восемь лет в мероприятии приняли участие более 13 000 человек. Это самая масштабная молодежная донорская акция в нашей стране. Традиционно главными действующими лицами станут студенты ведущих петербургских вузов. Юноши и девушки не только сдадут кровь, но и помогут организаторам, выступив в качестве волонтеров.

В первый день ГМДД, 14 ноября, донорские акции стартуют сразу в 5 отделениях переливания. Те, кто захотят присоединиться к акции онлайн, смогут принять участие в донорском квесте и проверить свои знания по донорству крови и ее компонентов. Режим работы ОПК, а также условия приема можно будет уточнить в сообществах молодежных проектов-организаторов акции «Фонд Доноров» https://vk.com/fonddonorov и «ДонорGo» https://vk.com/donor_go ВКонтакте.

Важно: перед посещением отделения переливания крови, необходимо ознакомиться с донорским светофором и убедиться, что в отделении переливания есть потребность именно в вашей группе крови.

Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг без противопоказаний к донорству. Чтобы сдать кровь, необходим паспорт и в ряде пунктов регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

Противопоказания к донации: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Как подготовиться к кроводаче: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Также в трёх отделениях переливания крови можно будет вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга: Елизаветинской больнице, НИИ гематологии и трансфузиологии, а также больнице №15.

О донорстве костного мозга: https://km.fonddonorov.ru

Акция проходит в рамках проекта «Игровая Вселенная ДонорGo» при поддержке «Фонда Доноров» на средства Фонда Президентских Грантов и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.