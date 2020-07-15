Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови

В Петербурге завершилась летняя донорская акция, организованная «Фондом Доноров» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. На 5 пунктах переливания крови медики приняли 159 доноров, в общей сложности жители Северной столицы сдали 71,5 литр цельной крови.

Первыми на зов восполнить донорские запасы откликнулись студенты: от первокурсников до новоявленных выпускников, для которых дни донора стали доброй традицией в родных университетах. Молодые люди не только делились кровью, но и помогали в качестве волонтеров.

«Я стал донором весной 2018 года - именно тогда я узнал про донорскую акцию в своём университете, хотя загорелся этой идеей ещё в подростковом возрасте и тогда подумал, что, как вырасту, буду стараться помогать людям. Вот я и вырос, а вместе с этим стал активным донором и уже захватил руководство той самой акции, на которой первый раз сдал кровь. А сегодня я оказался по другую сторону: участвовал в качестве волонтёра», - поделился Андрей Кузин, руководитель донорской студенческой ячейки СПбПУ Петра Великого.

Не оказались в стороне работающие петербуржцы, которые пришли в ОПК в рабочие часы и сдали кровь, чтобы помочь пациентам больниц. Более того, донорское отделение ПСПбГМУ им. Павлова посетили председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, директор эндаумент-фонда «Страна помогает» Дмитрий Кацуба, и соучредитель «Фонда Доноров» Марина Францева.

«Мы благодарны не только донорам, которые сдали сегодня кровь, но и волонтёрам, сотрудникам отделений переливания, а также средствам массовой информации, которые помогли организовать эту акцию и донести ее важность до петербуржцев! Донорские мероприятия будут продолжаться - мы распланировали график до конца года, так что поводов зайти на пункт переливания будет достаточно. Главное, чтобы все, кто сегодня сдал кровь и планирует сдать ее в будущем, вернулись на пункты переливания, ведь донорская помощь должна быть регулярной», - прокомментировала результаты акции Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Летом отделения переливания крови оказались в сложном положении. И причиной тому стала даже не самоизоляция: на всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Работающая молодёжь и студенты разъехались кто куда во время отпускного периода и летних каникул. Но без доноров тяжелобольным гражданам Санкт-Петербурга не справиться. К сожалению, у онкологических заболеваний, аварий, травматичных происшествий нет ни выходных, ни отпуска, ни летних каникул.

«Наше отделение сегодня посетили 35 петербуржцев! Огромное спасибо всем откликнувшимся на призыв о помощи. Мы также благодарны волонтёрам «Фонда Доноров» за помощь в организации привлечения неравнодушных сограждан в это трудное для всех время. Надеемся, это мероприятие привлечет внимание всех, кто может подарить частичку себя для лечения наших пациентов, и они будут приходить к нам регулярно. Ведь донорская кровь нужна постоянно», - поделилась Татьяна Васильева, заведующая отделением переливания крови Городского клинического онкологического диспансера.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.