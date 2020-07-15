ента новостей

22:14
Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови
19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
19:19
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе перекроют разворотную петлю
15:59
Итоги конкурса «Делаем детство», приуроченного ко Дню фотографа
15:56
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах
13:27
В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей
13:12
С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения
12:48
Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря
11:23
В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину
11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
11:06
В аэропорту Пулково полицейские задержали соучастницу мошенничества с трудоустройством
10:51
Автоконцерт группы КняZz
10:36
Активизировались мошенники
09:26
Тесты на COVID-19
22:58
Бюро Ленинградского обкома КПРФ высказалось о замене Кузьмина на Ворновских в экологическом комитете Заксобрания
19:18
На развязке КАД перекроют два съезда
11:52
В Ленобласти школьник погиб пытаясь сделать эффектное селфи
11:44
В Купчино нетрезвый муж угрожал убить жену из ружья
11:36
В Выборге жертвой разбойника стала 80-летняя пенсионерка
11:30
В Ленобласти автоугонщик распилил на металлолом и продал похищенную «Лада Ларгус»
10:14
Внешний долг стал меньше
09:37
Беглов о росте заболеваемости
23:12
Пойтресс пополнил состав «Зенита» вслед за Гудайтисом
16:00
В Царском селе реконструируют Федоровский городок
15:57
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе
15:52
В комитете по молодежной политике рассказали, как в Петербурге законно нанести граффити
15:46
В Ленобласти нашли мешок с оружием и боеприпасами
15:11
Донорская засуха в Петербурге
14:59
В Ленобласти полицейские ликвидировали плантацию конопли
10:54
В Петербурге вновь заработали бассейны и фитнес-центры
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови

Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови

0
54
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге завершилась летняя донорская акция, организованная «Фондом Доноров»

В Петербурге завершилась летняя донорская акция, организованная «Фондом Доноров» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. На 5 пунктах переливания крови медики приняли 159 доноров, в общей сложности жители Северной столицы сдали 71,5 литр цельной крови. 

Первыми на зов восполнить донорские запасы откликнулись студенты: от первокурсников до новоявленных выпускников, для которых дни донора стали доброй традицией в родных университетах. Молодые люди не только делились кровью, но и помогали в качестве волонтеров. 

«Я стал донором весной 2018 года - именно тогда я узнал про донорскую акцию в своём университете, хотя загорелся этой идеей ещё в подростковом возрасте и тогда подумал, что, как вырасту, буду стараться помогать людям. Вот я и вырос, а вместе с этим стал активным донором и уже захватил руководство той самой акции, на которой первый раз сдал кровь. А сегодня я оказался по другую сторону: участвовал в качестве волонтёра», - поделился Андрей Кузин, руководитель донорской студенческой ячейки СПбПУ Петра Великого. 

Не оказались в стороне работающие петербуржцы, которые пришли в ОПК в рабочие часы и сдали кровь, чтобы помочь пациентам больниц. Более того, донорское отделение ПСПбГМУ им. Павлова посетили председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, директор эндаумент-фонда «Страна помогает» Дмитрий Кацуба, и соучредитель «Фонда Доноров» Марина Францева.  

«Мы благодарны не только донорам, которые сдали сегодня кровь, но и волонтёрам, сотрудникам отделений переливания, а также средствам массовой информации, которые помогли организовать эту акцию и донести ее важность до петербуржцев! Донорские мероприятия будут продолжаться - мы распланировали график до конца года, так что поводов зайти на пункт переливания будет достаточно. Главное, чтобы все, кто сегодня сдал кровь и планирует сдать ее в будущем, вернулись на пункты переливания, ведь донорская помощь должна быть регулярной», - прокомментировала результаты акции Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

Летом отделения переливания крови оказались в сложном положении. И причиной тому стала даже не самоизоляция: на всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Работающая молодёжь и студенты разъехались кто куда во время отпускного периода и летних каникул. Но без доноров тяжелобольным гражданам Санкт-Петербурга не справиться. К сожалению, у онкологических заболеваний, аварий, травматичных происшествий нет ни выходных, ни отпуска, ни летних каникул. 

«Наше отделение сегодня посетили 35 петербуржцев! Огромное спасибо всем откликнувшимся на призыв о помощи. Мы также благодарны волонтёрам «Фонда Доноров» за помощь в организации привлечения неравнодушных сограждан в это трудное для всех время. Надеемся, это мероприятие привлечет внимание всех, кто может подарить частичку себя для лечения наших пациентов, и они будут приходить к нам регулярно. Ведь донорская кровь нужна постоянно», - поделилась Татьяна Васильева, заведующая отделением переливания крови Городского клинического онкологического диспансера. 

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Источник: Фонд Доноров
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-04-2019, 11:13
В Смольном пустят кровь
22-09-2013, 23:26
В Петербурге прошла акция «Донорская суббота»
17-06-2020, 15:31
295 литров крови сдали доноры Петербурга за неделю
18-11-2016, 19:54
600 молодых доноров сдали почти 300 литров крови
13-07-2020, 15:11
Донорская засуха в Петербурге
4-06-2020, 22:47
Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
401
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
374
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
320
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
341
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх