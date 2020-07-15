Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови

В Петербурге завершилась летняя донорская акция, организованная «Фондом Доноров» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. На 5 пунктах переливания крови медики приняли 159 доноров, в общей сложности жители Северной столицы сдали 71,5 литр цельной крови.
Первыми на зов восполнить донорские запасы откликнулись студенты: от первокурсников до новоявленных выпускников, для которых дни донора стали доброй традицией в родных университетах. Молодые люди не только делились кровью, но и помогали в качестве волонтеров.
Не оказались в стороне работающие петербуржцы, которые пришли в ОПК в рабочие часы и сдали кровь, чтобы помочь пациентам больниц. Более того, донорское отделение ПСПбГМУ им. Павлова посетили председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, директор эндаумент-фонда «Страна помогает» Дмитрий Кацуба, и соучредитель «Фонда Доноров» Марина Францева.
Летом отделения переливания крови оказались в сложном положении. И причиной тому стала даже не самоизоляция: на всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Работающая молодёжь и студенты разъехались кто куда во время отпускного периода и летних каникул. Но без доноров тяжелобольным гражданам Санкт-Петербурга не справиться. К сожалению, у онкологических заболеваний, аварий, травматичных происшествий нет ни выходных, ни отпуска, ни летних каникул.
Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.