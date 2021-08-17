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Питерец.ру » Общество » 110 литров крови в помощь Петербургу

110 литров крови в помощь Петербургу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
Собрали городские отделения переливания крови, принявшие участие в акции, организованной «Фондом Доноров»

В Петербурге завершилась двухдневная донорская акция, организованная социальным проектом «Фонд Доноров» в поддержку городских больниц. 11 отделений переливания принимали доноров в разных районах города. На зов общественников откликнулось около 300 человек, 244 из них сдали кровь – это и новички, и ветераны донорского движения. Всего медики собрали за два дня 109,8 литров крови.

Наибольшее число доноров посетили пункты переливания в ПСПбГМУ им. Павлова, Городской больнице № 26, Городской клинической больнице № 31 и Петербургском онкоцентре в Песочном.

Потребность в донорской крови в больницах Петербурга возникла из-за периода отпусков и каникул, с которым совпала активная кампания по вакцинации населения. В связи с чем медики напоминают, что после полного цикла вакцинации от коронавирусной инфекции вернуться в ряды доноров можно через 30 дней. Если же вы переболели коронавирусом, то период отвода от донорства составит от 30 до 120 дней в зависимости тяжести болезни.

«Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв! Отдельно хочется поблагодарить тех, кто приехал на пункты переливания в поселке Песочном. Безмерная благодарность нашим замечательным волонтерам! И, конечно, хочется еще раз напомнить, что донорство не бывает одноразовым – сдавайте кровь регулярно и не только на акциях, но и в обычное время, ведь ваша помощь нужна каждый день», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Акция прошла при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По традиции, на пунктах переливания доноров встречали волонтеры и дарили участникам акции тонны добра, улыбок и памятные полезные подарки.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Специалисты «Фонда Доноров» всегда открыты для комментариев, также готовы помочь с подготовкой материало на темы донорства крови и костного мозга.

Источник: Фонд Доноров
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