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Питерец.ру » Общество » Стать донором просто на акции от «Фонда Доноров»

Стать донором просто на акции от «Фонда Доноров»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
«Фонд Доноров» зовет жителей Петербурга помочь пациентам городских больниц.

В этом году аномальная жара бьет все рекорды. «Донорская засуха» не обошла стороной и отделения переливания Санкт-Петербурга, которые призывают доноров не переставать сдавать кровь в летний период. 

«Фонд Доноров» зовет жителей Петербурга помочь пациентам городских больниц. 16 и 17 августа состоится донорская акция - 10 отделений переливания крови ждут неравнодушных горожан, чтобы восполнить нехватку крови и её компонентов для переливания. Медики готовы принять доноров с любой группой крови, как первичных, так и кадровых. 

Участниками акции станут студенты, оставшиеся на каникулы в Санкт-Петербурге, работающая молодёжь и неравнодушные петербуржцы. Врачи напоминают о необходимости ознакомиться с противопоказаниями к донорству перед посещением ОПК (хронические заболевания, высокая миопия, недавняя операция, свежая татуировка и так далее), а также проверить донорский светофор, где указана актуальная информация о том, какой группы крови и резус-фактора в отделении меньше всего.  

В некоторых отделениях предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей.  

Сезон отпусков - один из самых сложных периодов для ОПК, когда горожане выходят на заслуженный отдых и реже посещают донорские пункты. Это сказывается на работе почти всех отделений больниц, ведь донорская кровь незаменима для пациентов реанимации после аварий, несчастных случаев, и соответственно пострадавших от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций, для больных онкологическими заболеваниями. 

«Доноров в связи с отпусками и каникулами действительно стало меньше, а потребность в донорской крови не сокращается. Мы просим доноров не прекращать сдавать кровь летом», - призывает Татьяна Васильева, заведующая отделением переливания крови Городского онкологического диспансера, в котором примут доноров 17 августа, во вторник.  

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Где можно сдать кровь и записаться на акцию: https://forms.gle/wMtZnDt8hn9ZyVpn7

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Акция проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга. 

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