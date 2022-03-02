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Питерец.ру » Общество » Красота спасает мир, а доноры - жизни

Красота спасает мир, а доноры - жизни

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
fonddonorov.ru
«Фонд Доноров» приглашает жителей Северной столицы сдать кровь накануне Международного женского дня

«Фонд Доноров» приглашает жителей Северной столицы сдать кровь накануне Международного женского дня.
5 марта в Санкт-Петербурге пройдет традиционная весенняя донорская акция «Красота спасает мир!», организованная «Фондом Доноров». В связи с праздничными днями, в этот раз акцию проводят в субботу.

Для удобства всех желающих сдать кровь примут на 7 пунктах переливания города. Также 3 отделения переливания крови откроют свои двери для желающих внести данные в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

Мероприятие поддержат специальные гости: рок-музыкант, основатель и лидер группы «Камикадзе» Андрей Митрошин, актер дубляжа Владимир Маслаков (King’s Man: Начало, Рэйф Файнс), Финч (Том Хэнкс), Изгой-один: Звёздные войны (Мадс Миккельсен, а также генеральный директор СПбГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» Ольга Хомова. Деятели культуры поздравят петербурженок, которые будут помогать в организации акции, а также сдавать кровь в отделении переливания Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова.

Перед посещением ОПК необходимо зарегистрироваться на акцию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7-rJeSfZ6is8q9Q_R9BkNjalpGHFZWU__eBcCKU72maWZRA/viewform

В некоторых отделениях переливания также предусмотрена запись, без которой донора принять не смогут. 

Напоминаем, что донором крови может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.

Важно: обязательно иметь при себе паспорт. В некоторых ОПК требуется СНИЛС и регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Донорская акция организована при поддержке «Фонда Доноров» и Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организация.

Источник: Фонд Доноров
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