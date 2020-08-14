70 литров крови сдали доноры Петербурга за день

На августовской акции, организованной «Фондом Доноров», удалось собрать почти 70 литров крови для 6 больниц города. Помощь оказалась своевременной, ведь в самом разгаре сезон отпусков и летних каникул.

Тем не менее, добровольцы-студенты из 7 вузов Санкт-Петербурга помогали в организации прошедшей акции во всех отделениях переливания крови. Некоторые не просто пришли в качестве волонтеров, но и сами успели сдать по 450 мл донорской крови.

«Я активный человек, всегда просматриваю вакансии волонтеров на Добро.ру, там и увидела замечательную донорскую акцию. Сомнений не было, что это крутой проект, в котором я хочу принять участие. Когда я приехала в больницу Святого Георгия, прониклась атмосферой и захотела так же помочь, сдать кровь. Было страшно, но, когда все закончилось, эмоции переполняли. Проект помог обратить внимание на проблему, о которой я не задумывалась, даже являясь студентом-медиком. Спасибо за это!» - поделилась эмоциями от участия в проекте и сдачи крови студентка ПСПбГМУ им. Павлова Лилия Кулик, теперь уже донор крови.

В утренние часы в отделениях переливания побывали 180 человек, 151 из которых сдали кровь. Все участники события не только получили массу положительных эмоций, но памятные сувениры от организаторов - фирменные стикеры, магниты и ручки «Фонда Доноров».

«Спасибо всем, кто откликнулся на призыв и поделился частичкой себя с нуждающимися. Обязательно возвращайтесь на пункты переливания - тогда ваша помощь будет еще более ценной. Надеюсь, наши маленькие сувениры будут напоминать вам о следующей донации. А мы тем временем уже готовим новую акцию, чтобы запасы донорской крови в больницах не истощались», - Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Напомним, что летом отделения переливания крови оказались в сложном положении. И причиной тому стала даже не самоизоляция: на всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Работающая молодёжь и студенты разъехались кто куда во время отпускного периода и летних каникул. Но без доноров тяжелобольным гражданам Санкт-Петербурга не справиться. К сожалению, у онкологических заболеваний, аварий, травматичных происшествий нет ни выходных, ни отпуска, ни летних каникул.

Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.