70 литров крови сдали доноры Петербурга за день

На августовской акции, организованной «Фондом Доноров», удалось собрать почти 70 литров крови для 6 больниц города. Помощь оказалась своевременной, ведь в самом разгаре сезон отпусков и летних каникул.
Тем не менее, добровольцы-студенты из 7 вузов Санкт-Петербурга помогали в организации прошедшей акции во всех отделениях переливания крови. Некоторые не просто пришли в качестве волонтеров, но и сами успели сдать по 450 мл донорской крови.
В утренние часы в отделениях переливания побывали 180 человек, 151 из которых сдали кровь. Все участники события не только получили массу положительных эмоций, но памятные сувениры от организаторов - фирменные стикеры, магниты и ручки «Фонда Доноров».
Напомним, что летом отделения переливания крови оказались в сложном положении. И причиной тому стала даже не самоизоляция: на всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Работающая молодёжь и студенты разъехались кто куда во время отпускного периода и летних каникул. Но без доноров тяжелобольным гражданам Санкт-Петербурга не справиться. К сожалению, у онкологических заболеваний, аварий, травматичных происшествий нет ни выходных, ни отпуска, ни летних каникул.
Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.