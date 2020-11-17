Чиновники поделятся кровью

20 ноября в Администрации Санкт-Петербурга состоится традиционная акция «Городской молодежный день донора», организованная «Фондом Доноров» совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при поддержке Городской станции переливания крови.

Молодые чиновники, представители Молодежного кадрового резерва и сотрудники комитетов и управлений Правительства Санкт-Петербурга станут донорами без отрыва от госслужбы уже в седьмой раз.

В акции примут активное участие сотрудники Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, среди которых есть активные и даже кадровые доноры крови.

«Донорство – это очень простая форма волонтерства. Ты можешь спасти жизнь трем людям, сдав 450 мл крови. Обычно мы делаем дни донора дважды в год, но в 2020 больше людей нуждаются в помощи, и мы помогли фонду сделать акцию ежемесячной. Здорово, что каждый месяц удается собрать сотни литров донорской крови. Многие сотрудники Комитета являются кадровым донорами, некоторые стали волонтерами только в этом году, но всех нас объединяет желание помогать тем, кто в этом нуждается», - рассказал Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Проводить дни донора для сотрудников Администрации Санкт-Петербурга стало доброй традицией. Однако в этом году в рамках акции впервые Городская станция переливания крови развернет мобильный донорский пункт на территории административно-делового центра «Невская ратуша».

Встречать и поддерживать участников акции будут добровольцы «Фонда Доноров». А все, кто сдаст кровь в этот день получат яркие памятные сувениры.

Справочно: «Городской Молодежный День Донора» проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. Для кого-то донорство стало уже образом жизни, а кто-то впервые ложится в донорское кресло, чтобы потом стать частью большого донорского движения. За восемь лет в мероприятии приняли участие более 8 000 человек. Это самое масштабное молодежное донорское событие в нашей стране! «Городской Молодёжный День Донора» - настоящий праздник добрых дел и взрослых поступков.

«Фонд Доноров» - проект по популяризации донорства крови и ее компонентов, развитию кадрового донорства, в том числе среди молодёжи. Ежегодно в рамках проекта проводится более 100 мероприятий местного, городского и регионального масштаба. «Фонд Доноров» проводит уроки в школах, лекции в средних профучреждениях и вузах, корпоративные донорские дни, эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные кампании, выпускает креативную социальную рекламу и уникальную сувенирную продукцию на тему донорства крови и костного мозга и многое другое. Опыт «Фонда Доноров» тиражируется на региональном и федеральном уровне в рамках социальной франшизы.