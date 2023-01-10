В Выборг прибыл «Поезд Победы»

От первых дней Великой Отечественной войны до мая 1945-го года: на железнодорожный вокзал Выборга прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

«Экспозиция «Поезда Победы» выполнена на высочайшем техническом уровне, благодаря чему мы можем ощутить обстановку, в которой находились солдаты Великой Отечественной на передовой, узники немецких концлагерей, простые жители нашей страны, оказавшиеся в блокадном Ленинграде. Что испытали и как работали советские врачи и ученые. Советую всем посетить поезд и обязательно показать выставку детям, ведь с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше и нам важно сохранить память о войне, чтобы передать ее потомкам в неизменном виде», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Каждый вагон исторического состава — это отдельный сюжет из истории Великой Отечественной войны: окоп, где солдаты словно застыли в момент тяжелого боя, санитарный состав, воздух которого пропитан медикаментами, теплушка, баня.

Впереди у легендарного музея на колёсах Гатчина, Волхов и Кириши. Для желающих узнать историю Великой Отечественной войны доступна виртуальная экскурсия по музею на сайте поездпобеды.рф.